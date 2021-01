Jefferies belässt Telefonica Deutschland auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Aussagen zur Unternehmensstrategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen.Es habe überrascht, dass der Telekommunikationskonzern die Erlöse aus seinem Funkmasten-Deal mit der spanischen Telxius nicht per Sonderdividende ausschütten, sondern in die Infrastruktur und ins Geschäft investieren will, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei wohl ebenso wenig berauschend wie die Aussicht auf höhere Investitionsausgaben, um lediglich die vom Markt erwarteten Wachstumsziele zu erreichen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 04:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 04:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.