Jefferies belässt Synlab auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Synlab nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Dank der höheren pandemiebezogenen Umsätze hätten die Jahreszahlen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte sowohl für die Umsatzentwicklung als auch dem Ergebnis unter dem Strich. Alle Regionen hätten zu dem starken Ergebnis beigetragen, vor allem aber das Deutschland-Geschäft./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 03:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.