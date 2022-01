Jefferies belässt Synlab auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Synlab auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Sistemas Genomicos durch den Labordienstleister füge sich gut in die entsprechende Sparte von Synlab, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die digitale Transfomation des Coronatest-Anbieters sei die Transaktion günstig./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 02:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.