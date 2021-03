Jefferies belässt Symrise auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach detaillierten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Umsatz und Margen für 2020 seien angesichts der vorab im Januar veröffentlichten Eckzahlen weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Ergebnis je Aktie (EPS) und der Dividendenvorschlag indes lägen leicht unter den vorherigen Konsensschätzungen. Mit Blick auf das laufende Jahr nannte Tomkins die Margenziele vorsichtig, aber mit Blick auf die Entwicklung der Rohstoffpreise nicht zu konservativ./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 02:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.