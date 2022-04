Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis vor der Berichtssaison der europäischen Automobilhersteller auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese sollten im ersten Quartal relativ solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Auftragseingang dürfte die Resultate weiterhin gestützt haben und die Lieferkettenprobleme sollten sich im zweiten Halbjahr entspannen. Stellantis zähle zu seinen bevorzugten Sektorwerten. In puncto Absatz und Kosten habe sich Stellantis für den nordamerikanischen Markt konservativere Ziele als seine beiden Wettbewerber Ford und GM gesetzt und könne nun überproportional von seiner Produktionsplanung profitieren./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2022 / 19:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2022 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.