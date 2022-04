Jefferies belässt Societe Generale auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Societe Generale (SocGen) nach dem angekündigten Verkauf des Russland-Geschäfts auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analystin Flora Bocahut sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Schritt in die richtige Richtung. Auf kurze Sicht aber blieben ihre Sorgen mit Blick auf den Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl. Zudem zeigten ihre Daten, dass die SocGen zu den Banken gehöre, für die die Markterwartungen mit Blick auf den Gewinn je Aktie in der letzten Woche am deutlichsten nach unten korrigiert worden seien./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 06:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 06:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.