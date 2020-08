Jefferies belässt Societe Generale auf 'Hold' - Ziel 17,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen.Die französische Bank habe durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Nettoverlust überrasche, sei aber auf Abschreibungen zurückzuführen. Bereinigt habe das Ergebnis derweil nur knapp unter den Markterwartungen gelegen. Hier habe die Kostenkontrolle eine etwas schwächer als gedachte Ertragsentwicklung ausgeglichen./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 02:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 02:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.