Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Anhebung der Unternehmensprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Die Anhebung falle deutlich aus, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungeachtet der seit Mitte des Jahres existierenden Lieferengpässe seitens der Autohersteller als Folge der Halbleiterknappheit hätten die Resultate von Sixt für den Bereich Mobility Business im Juli und August jene aus dem Jahr 2019 übertroffen, so Hesse. Mit Blick auf 2022 sei aber weiterhin eine hohe Unsicherheit festzustellen in Bezug auf Ausmaß und Dauer der Lieferengpässe bei den Herstellern und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Autos und die Preisentwicklungen in der Branche./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 09:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 09:37 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.