Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Das erste Quartal sei angesichts erster Virusauswirkungen recht robust verlaufen für den Autovermieter, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Januar und Februar seien noch von solidem Wachstum gekennzeichnet gewesen, wohingegen der März bereits deutlich negativ durch die Corona-Krise beeinflusst worden sei./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.