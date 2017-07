Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen.Eine Reihe an Zukäufen und Bilanzeffekte dürften im dritten Geschäftsquartal ihre Spuren hinterlassen haben, schrieb Analyst Peter Reilly in einer Studie vom Montag. Nichts davon habe aber größere wirtschaftliche Bedeutung. Die Sparte Digital Factory des Industriekonzerns im Speziellen dürfte zwar stark gewachsen sein, die Margen sollten jedoch geschwächelt haben./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.