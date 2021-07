Jefferies belässt Shop Apotheke auf 'Hold' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Das zweite Quartal der Online-Apotheke habe enttäuscht, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Verbot von Boni habe das Unternehmen stärker getroffen als erwartet, das gelte auch für das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Mitteln./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 02:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.