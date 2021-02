Jefferies belässt Santander auf 'Underperform' - Ziel 1,85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,85 Euro belassen.Der Zinsüberschuss der spanischen Bank sei besser als erwartet ausgefallen, worauf die Aktie zum Handelsstart moderat positiv reagieren dürfte, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem liege das um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Nettoergebnis über der Konsensschätzung. Allerdings habe es keine Aussagen zu möglichen weiteren Kosten für den Konzernumbau gegeben. Zudem bedrohe der Gegenwind für die Erträge durch niedrige Zinsen in wichtigen Märkten die mittelfristigen Konsensschätzungen, und die niedrigen Kapitalpuffer des Instituts lasteten weiter auf der Stimmung./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 01:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.