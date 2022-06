Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Mit Blick auf die Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung habe sich der Chef der Forschungsabteilung des französischen Pharmakonzerns zuversichtlich gezeigt was das Potenzial von Biopharmazeutika wie etwa Dupixent angehe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Geradezu euphorisch habe sich der Sanofi-Vertreter zu dem Wirkstoff Efanesoctocog alfa gegen die Bluterkrankheit geäußert./la/He Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 15:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 15:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.