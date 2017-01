Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Während Gegenwind von der Rohstoffseite die Stahlkonzerne im vierten Quartal belastet haben dürfte und deren Aussichten für das erste Jahresviertel trübe, täusche dies doch über die im Jahr 2017 stark anziehende Dynamik am Stahlmarkt hinweg, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Branchenstudie vom Dienstag. Salzgitter zählt zu seinen "Top Picks" im Sektor./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.