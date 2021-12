Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 360 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Eine Umfrage zeige, dass die Nachfrage nach sogenannten Collaboration-Tools zur Teamarbeit solide bleibe und die Unternehmen im kommenden Jahr ihre Ausgaben hierfür moderat anheben dürften, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während Microsoft und Google mit Software wie Teams und Zoom aktuell den größten Anteil an diesem Markt hätten, sei der Fußabdruck der Bürochat-Software Slack von Salesforce im Vergleich noch kleiner./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 19:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.