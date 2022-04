Jefferies belässt STMicro auf 'Underperform' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Sowohl die Resultate der europäischen Halbleiterunternehmen für das erste Quartal als auch die Ziele für das zweite Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet vor allem mit starken Umsätzen, wogegen das positive Überraschungspotenzial bei den Bruttomargen begrenzt sei. Die Aktienkurse dürften unter Druck bleiben, auch weil der aktuelle Halbleiterzyklus schon weit fortgeschritten sei. Menon bleibt insbesondere für STMicro, Infineon und Melexis vorsichtig. Dagegen sieht er die Halbleiterausrüster positiv./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 16:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.