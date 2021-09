Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.Die neuen Ziele implizierten eine deutliche Kürzung der Markterwartungen, und zwar im Mittel für das operative Ergebnis (Ebitda) um ein Viertel und für den Umsatz um sieben Prozent, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Montag. Angesichts der Lieferengpässe für elektronische Komponenten habe sich die Situation für das Unternehmen stark verschlechtert. Der Experte verwies zudem auf starken Preisdruck, der auf den Resultaten laste./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 08:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 08:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.