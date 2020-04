Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 134 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Zahlen und Änderungen im Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen.Entsprechend den vorangegangenen Ankündigungen seien die Quartalszahlen wie erwartet schlecht ausgefallen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktualisierten Jahresziele seien zudem sehr schwach. Dass Jennifer Morgan jedoch nach nur sechs Monaten als Co-Chefin wieder ausscheide, dürfte ein Verlust für den Software-Konzern sein./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 14:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 14:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.