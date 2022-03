Jefferies belässt Rio Tinto auf 'Hold' - Ziel 6700 Pence

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts einer Offerte für die übrigen Anteile an Turquiose Hill's auf "Hold" mit einem Kursziel von 6700 Pence belassen. Die Übernahme der Anteile würde das Engagement des Minenkonzerns im Bereich der Kupferproduktion steigern und dies auf Basis eines bislang schon selbst gesteuerten Unternehmens. Ob es sich dabei um ein gutes Geschäft handelt, hänge von den künftigen Produktionaussichten und den damit verbundenen Kosten ab./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 14:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.