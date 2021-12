Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für RWE angesichts der erhaltenen Konzession für einen 1000-Megawatt-Windpark vor der dänischen Küste auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman wertete den Zuschlag in einer am Mittwoch vorliegenden Studie grundsätzlich positiv. Er sei den Wachstumszielen des Energiekonzerns für das Jahr 2030 dienlich./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 08:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 08:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.