Jefferies belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RTL angesichts eines in Frankreich gestarteten Audits auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Mögliche Einmalbelastungen im französischen Radio-Geschäft trübten zwar die Stimmung, seien aber nebensächlich, da die Sparte sowie verkauft werden dürfte, schrieb Analyst Tamsin Garrity in einer Studie vom Freitag./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.