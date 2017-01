Jefferies belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RTL auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Er habe seine Schätzungen für den Medienkonzern unter anderem wegen des besseren TV-Werbeumfeldes in Deutschland gegen Ende des Schlussquartals 2016 angepasst, schrieb Analyst Tamsin Garrity in einer Studie vom Freitag. Die Anfang März erwarteten Geschäftszahlen dürfte auf dem Niveau der Unternehmensziele liegen./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.