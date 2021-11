Jefferies belässt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 47 Euro

Finanztrends Video zu Qiagen



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach einem Gespräch mit dem Finanzchef anlässlich einer Fachkonferenz der Investmentbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Corona-bezogenen Umsätze blieben volatil, auch wenn ein Rückgang um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal mittlerweile unwahrscheinlich werde, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern bleibe der Diagnostikspezialist konservativ, was den künftigen Pandemie-Umsatzbeitrag betreffe. Zu den diesjährigen Umsätzen mit dem Tuberkulosetest Quantiferon habe sich das Unternehmen aber anspruchsvoller geäußert./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 09:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.