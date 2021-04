Jefferies belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen."Wachstumsqualität vom Feinsten" erwartet Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Zahlenwerk. Trotz Lockdowns in Europa und starker Marktschwankungen in China dürfte der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern zuletzt kräftig gewachsen sein./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 06:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 06:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.