Jefferies belässt Prudential auf 'Buy' - Ziel 1750 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Prudential angesichts der Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen.Mit dem direkten Engagement könne der Versicherungskonzern umgehen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Krediten in Asien habe das Unternehmen eher wenig zu tun. Allerdings sei die Abhängigkeit vom Finanzsystem allgemein sehr bedeutend./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 15:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.