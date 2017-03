Jefferies belässt Porsche auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche SE angesichts des geplanten Anteilsverkaufs durch Ferdinand Piëch auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.Die Kontrolle über die Anteile dürfte wohl in der Familie verbleiben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie vom Montag. Eine allmähliche Machtübertragung auf eine neue Generation sehe er positiv, weil sie die Wahrscheinlichkeit für neue strategische Schritte erhöhe./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.