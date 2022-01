Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Finanztrends Video zu Philips Electronics



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest blieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie bei seiner vorsichtigen Haltung gegenüber dem Medizintechnikunternehmen. Er reduzierte seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) bis 2025. Philips brauche 2022 eine starke Erholung im zweiten Halbjahr, um die vom Management ausgegebenen Umsatzziele zu erreichen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 15:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.