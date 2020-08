Jefferies belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Hold' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Finanztrends Video zu Pfeiffer Vacuum



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Der Vakuumtechnik-Spezialist habe von einer starken Nachfrage von Kunden aus dem Halbleiterbereich profitiert sowie von gegenläufigen Effekten des virusbedingten Lockdown, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Verlauf des zweiten Halbjahres dürfte die weitere Erholung aber begrenzt sein, weshalb er Anlageurteil und Kursziel beibehalte./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 14:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.