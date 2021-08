Jefferies belässt Orsted auf 'Hold' - Ziel 890 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Orsted A/S":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 890 dänische Kronen belassen.Der operative Gewinn (Ebitda) des Windenergiekonzerns habe im zweiten Quartal den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick bedeute leichtes Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 03:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.