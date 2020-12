Jefferies belässt Orange auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orange SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Eine Sonderdividende würde zusätzlich zu der regulären Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 gezahlt, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Extradividende betrage nach den Angaben der Telefongesellschaft 0,20 Euro./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 03:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 03:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.