Jefferies belässt Novartis nach Zahlen auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Finanztrends Video zu Novartis



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Umsätze und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Kerngeschäft des Pharmakonzerns hätten den Konsensschätzungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zum Ausblick schrieb er, dass das Ziel für den Konzernumsatz 2022 wie erwartet sei, das für das Betriebsergebnis im Kerngeschäft aber mögliche Gewinnkappungen erwarten lasse, hauptsächlich wegen Sandoz./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 01:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 01:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.