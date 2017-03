Jefferies belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Norma Group nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen.Die Eckdaten hätten nicht sonderlich überrascht, schrieb Analyst Peter Reilly in einer Studie vom Donnerstag. Das operative Umfeld in den USA dürfte sich 2017 bessern, nach der Gewinnwarnung des Autozulieferers vom vergangenen November erhole sich die Aktie jedoch nur langsam./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.