Jefferies belässt Nestle nach Tod Bettencourts auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach dem Ableben der L'Oreal-Erbin Liliane Bettencourt auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen.Spekulationen um die künfige Eignerstruktur des französischen Kosmetikherstellers und die Absichten von Großaktionär Nestle seien nun unvermeidbar, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Freitag. Die Familie Bettencourt hält rund ein Drittel an L'Oreal, Nestle 23 Prozent. Experte Deboo sieht drei mögliche Szenarien: So könnte L'Oreal den Nestle-Anteil aufkaufen. Nestle wiederum könnte die Einnahmen für weitere Aktienrückkäufe verwenden. Ein radikaleres Szenario wäre eine Übernahme von L'Oreal durch die Schweizer. Dies hält der Analyst aber für unwahrscheinlich. Möglicherweise passiere aber auch gar nichts, indem beide Konzerne an ihrer Kooperation festhielten./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.