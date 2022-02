Jefferies belässt Metro AG nach Zahlen auf 'Hold'

Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Zahlen des Großhandelskonzerns hätten widerstandsfähige Volumina gezeigt und dass die Margen hätten verteidigt werden können, schrieb Analyst Frederick Wild in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Eine positive Marktreaktion am Donnerstag könnte durch eine unverändert beibehaltene Jahresprognose und eine bereits gut eingepreiste Gewinnerholung gedämpft werden./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 13:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 13:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.