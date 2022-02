Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Nach den jüngsten Zahlen des Autobauers, die ohne größere Überraschungen gewesen seien, hob Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den diesjährigen operativen Gewinn an. Auf den Gewinn je Aktie und damit auch auf das Kursziel schlage dies aber nicht durch./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2022 / 18:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2022 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.