Jefferies belässt London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Der Börsenbetreiber sei in einer einzigartigen Position, um vom strukturell bedingten Nachfrageanstieg nach Daten, dem Clearing und der Elektronisierung der OTC-Märkte zu profitieren, schrieb Analyst Martin Price in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Stabilisierung im Desktop-Geschäft (Eikon Premium) sollte der Schlüssel zum Erreichen der Ziele im Daten- und Analysegeschäft sein. Die Ziele für 2023 hält der Experte für realisierbar./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 11:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.