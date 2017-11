Jefferies belässt Linde auf 'Buy' - Ziel 233 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach dem Überschreiten der Andienungsschwelle von 90 Prozent im Zuge der angestrebten Fusion mit Praxair auf "Buy" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen.Während die Entscheidungen weiterer Wettbewerbshüter zur angestrebten Fusion noch ausstehen, dürften sich Anleger nun wieder stärker auf die Geschäftsaussichten konzentrieren, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/tih Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.