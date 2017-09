Jefferies belässt Linde auf 'Buy' - Ziel 206 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen.Der Andienungsprozess für den Zusammenschluss mit dem US-Industriegasekonzern Praxair entspreche nach der fünften Woche dem vergleichbarer Prozesse in jüngster Vergangenheit, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Freitag. In den kommenden Wochen dürfte die Quote deutlich steigen, glaubt der Experte. Eine Verlängerung der Frist wäre nicht negativ, wenn es darum gehe, eine Annahmequote von 75 Prozent zu erreichen./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.