Jefferies belässt Linde auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen.Die guten Zeiten für die europäischen Chemiewerte dürften vorüber sein, denn die Bewertungen hätten mittlerweile ein - historisch gesehen - relativ hohes Niveau erreicht, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Branchenstudie vom Dienstag. In der zweiten Jahreshälfte könnte sich das Anlegerinteresse wieder auf defensivere Aktien wie Linde richten./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.