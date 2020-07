Jefferies belässt LVMH auf 'Hold' - Ziel 380 Euro

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen.Das erste Halbjahr des Luxusgüterherstellers habe die Probleme besonders im Modesegment aufgezeigt, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe zwar Erholungstendenzen, aber die Rahmenbedingungen für Luxusgüter blieben schwierig./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 17:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 17:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.