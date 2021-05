Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Der Vorstoß von Berlins Grünen, den Mietendeckel bundesweit zu ermöglichen, sei unter dem Strich insgesamt negativ für den deutschen Wohnimmobiliensektor, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Vorhaben erhöhe die politischen und regulatorischen Risiken. LEG aber sollte es in einem solchen Szenario besser ergehen als seinen Wettbewerbern, da das Unternehmen seinen Sitz in NRW und damit in einem Bundesland mit einer konservativen Landesregierung habe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 10:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 10:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.