Jefferies belässt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.Die bevorstehende Ankündigung von Antidumping-Zöllen für den Import von HRC-Stahl aus fünf Ländern könnte ein Wendepunkt in der EU-Handelspolitik bedeuten, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Branchenstudie vom Freitag. Europäische Stahlkonzerne könnten dann wieder Marktanteile gewinnen./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.