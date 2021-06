Jefferies belässt KlöCo nach Aussagen zum Quartal auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co (KlöCo) nach Aussagen zum laufenden zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen.Der Stahlhändler rechne wegen gestiegener Stahlpreise in Europa und den USA nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda), das weit über der bislang veranschlagten Zielspanne liege, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Dienstag. Aufgrund dessen allein schon dürften die Konsensschätzungen für 2021 um bis zu 34 Prozent steigen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 08:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 08:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.