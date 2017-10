Jefferies belässt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) etwas deutlicher gesteigert haben als gemeinhin am Markt erwartet, schrieb Analyst Justin Jordan in einer Studie vom Dienstag./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.