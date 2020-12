Jefferies belässt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.Der Baustoffekonzern ziehe im Moment wegen seines starken Barmittelflusses und der Aussicht auf Wertzuwachs die Blicke der Anleger auf sich, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Gesprächen mit Investoren. Die Aussicht auf einen möglichen Aktienrückkauf sollte im kommenden Jahr die Papiere anschieben. Allerdings müsse das Management dafür auch Fortschritte bei der Entschuldung vorweisen. Das Chance/Risiko-Profil der Aktie sei verführerisch, sollte der Konzern seine Ziele halten./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 05:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.