Jefferies belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hamborner Reit nach Aussagen zum laufenden Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen.Die coronabedingt vorsichtigen Ziele lägen ebenso wie der Dividendenvorschlag unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen stünden auch deshalb im Fokus, weil der deutsche Gewerbeimmobilien-Spezialist als erster in der Branche einen Ausblick gegeben habe./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.