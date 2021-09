Jefferies belässt H&M auf 'Hold' - Ziel 200 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 schwedische Kronen belassen.Das dritte Quartal des Textilkonzerns sei stark geprägt von temporären und nur schwer messbaren Faktoren, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zuversicht des Managements, was den Umsatz und die Marge betreffe, scheine im Widerspruch zu den Bedenken der Anleger zu stehen. Alles in allem habe seine neutrale Einschätzung der Aktie nach wie vor Bestand./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 10:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.