Jefferies belässt HHLA auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HHLA nach der US-Präsidentschaftswahl auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Für den internationalen Handel mache es wenig aus, ob der künftige Präsident Donald Trump heißt oder Joe Biden, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Denn die gegen China gerichtete Stimmung sei wohl so ziemlich das einzige, in dem sich Republikaner und Demokraten einig seien./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 04:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 04:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.