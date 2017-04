Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen.Analyst Chris Cooper passte in einer Studie vom Montag sein Bewertungsmodell an den internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS an, den der Medizinkonzern von diesem Jahr an zugrunde lege./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.