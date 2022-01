Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Zahl der Kunden sei im vierten Quartal ähnlich gewachsen wie in den vorangegangenen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Kundenaktivität sei zugleich weiterhin hinter seiner Schätzung zurückgeblieben. Sie reiche aber aus, um das untere Ende der zuvor vom Online-Broker angehobenen Jahreszielspanne zu erreichen. Die ausgegebenen Ziele für 2022 entsprächen seinen Erwartungen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 14:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 14:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.